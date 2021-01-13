وزارة الصحة: لم نتسلّم أي لقاحات خاصة بكورونا من دولة الاحتلال

وطن: نفت وزارة الصحة الفلسطينية بشكل قاطع ما تناوله الإعلام العبري حول استلامها لقاحات مضادة لفيروس كورونا من إسرائيل.

وأضافت الوزارة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن ما يتناقله الإعلام العبري حول استلام السلطة الفلسطينية لقاحات مضادة لفيروس كورونا هي محض إشاعات ولا أساس لها.

وتابعت الوزارة أن الحكومة الفلسطينية تسعى بشكل حثيث للحصول على لقاحات معتمدة من منظمة الصحة العالمية، فيما تواصلت وزارة الصحة مع العديد من الشركات لشراء اللقاح.