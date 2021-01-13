الاحتلال يجرف 8 دونمات ويقتلع 80 شجرة زيتون ولوزيات شمال الخليل

وطن: جرفت آليات تابعة لقوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الأربعاء، اراضي واقتلعت اشجارا شرق بلدة بيت أمر شمال الخليل.

وقال الناشط الاعلامي محمد عوض، إن جرافات الاحتلال جرفت حوالي ثمانية دونمات واقتلعت أكثر من 80 شجرة زيتون ولوزيات في منطقة القرن شرق البلدة تعود ملكيتها الى المواطن عصام فائق حسن ابو عياش.

واشار عوض، الى ان الاحتلال كان يسمح للمزارع ابو عياش العمل في ارضه بقرار من المحكمة العليا الإسرائيلية، وهو يمتلك الاوراق الثبوتية لملكيته لهذه الأرض التي تبعد عن شارع الخليل القدس أكثر من كيلو متر، وعن الشارع الالتفافي حوالي 3 كيلو مترات.