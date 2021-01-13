الاحتلال يعتقل 5 مواطنين في رام الله وطوباس وبيت لحم

وطن: اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، ثلاثة شبان من قرية تياسير شرق طوباس، وفتى من رام الله، وشاب من مدينة بيت لحم.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت، فجرا، الفتى محمد وشحة من حي الطيرة في مدينة رام الله.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة، وأطلق جنود الاحتلال قنابل الصوت والغاز دون أن يبلغ عن وقوع اصابات.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت يزن زاهي أحمد أبو علي (٢٤ عاما)، وسلامة عبد الرازق دبك (٣٢ عاما)، ومجاهد عبد الرازق دبك (٣٠ عاما)، بعد مداهمة منازل ذويهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب رامز محمد الهريمي (23 عاما)، بعد دهم منزل والده في منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، وتفتيشه.