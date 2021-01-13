عدوان اسرائيلي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال السورية

وطن: شن الطيران الحربي الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة الماضية، عدواناً جوياً على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال السورية.

وذكر مصدر عسكري في تصريح لـ "سانا" أنه "في تمام الساعة الواحدة وعشر دقائق من فجر اليوم قام العدو الإسرائيلي بعدوان جوي على مدينة دير الزور ومنطقة البوكمال ويتم حالياً تدقيق نتائج العدوان".

وتحدثت وسائل اعلام سورية في وقت لاحق، عن استشهاد 5 جنود سوريين و11 مسلحا، ولم يتم تأكيدها من مصدر رسمي.

ونفذت أكثر من 18 ضربة جوية في المنطقة الممتدة من مدينة الزور إلى الحدود السورية العراقية في بادية البوكمال.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه نفذ 20 عملية نوعية عند الحدود اللبنانية والسورية.

وكان جيش الاحتلال، أقر في مطلع يناير/كانون الثاني الجاري، تنفيذه 50 غارة على أهداف بسوريا في 2020