ردا على إعلان الاحتلال بناء عدد جديد من المستوطنات .. الاتحاد الأوروبي: المستوطنات غير شرعية وعائق امام حل الدولتين

وطن: دعا الناطق الرسمي باسم مفوضية الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، اليوم الثلاثاء، دولة الاحتلال إلى وقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ردا على إعلان "إسرائيل" أمس بناء عدد جديد من المستوطنات في الضفة الغربية.

وقال ستانو في بيان: "ندعو إسرائيل لوقف هذه الأفعال والتركيز على استئناف الحوار بدلا من بناء مستوطنات غير شرعية".

وأكد، "لا يتغير موقفنا الثابت من بناء المستوطنات فهي غير شرعية بناء على القانون الدولي وهي تمثل عوائق وحواجز لعملية السلام وحل الدولتين لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة وعائق لبناء الثقة بين الطرفين".