الشرطة تقبض على مطلوب صادر بحقه مذكرات قضائية تزيد عن مليون شيكل في اريحا

وطن: ألقت شرطة محافظة أريحا والاغوار اليوم على المطلوب الاول في المحافظة والصادر بحقه 7 اوامر حبس بقيمه تزيد عن مليون شيكل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن فرع الشرطة القضائية وبعد المتابعة والتحري تمكن من القبض على المطلوب بعد إجراء التفتيش القانوني لأحد المنازل في المحافظة حيث أنه فار من وجه العدالة منذ 5 سنوات تقريبا.

واضافت أن المذكور صادر بحقه ثلاث مذكرات احضار نيابة أيضا بتهمة اصدار شيك بدون رصيد بقيمة 15 الف دينار، ومذكرة قبض من النائب العام بتهمة زراعة مواد مخدرة وحيازة اسلحه نارية .