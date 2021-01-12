تقويض ضمانات المحاكمة العادلة

كتب: القاضي اسامة الكيلاني

عاجلا ستنهار ضمانات المحاكمة العادلة سواء بالنسبة للمجني عليهم او المتهمين بصدور المادة ٢/١١ من القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 المعدل لقانون تشكيل المحاكم النظامية والتي جاء فيها (2 تنعقد محكمة البداية في الدعاوى الجزائية على الوجه الآتي:

أ. من ثلاثة قضاة عند النظر في القضايا الجنائية التي يعاقب عليها القانون بالاعدام أو الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد.

ب من قاض منفرد عند النظر في القضايا الجنائية الخارجة عن اختصاص الهيئة المذكورة في البند (أ) من هذه الفقرة.

بمعنى ان أقصى حكم يستطيع قاض فرد ثلاثيني اصداره هو الحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمسة عشرة سنه وما دون ذلك حتى ثلاث سنوات، اي انه سوف يكون مختصا بالفصل والنظر بقضايا القتل التي كان يختص بها ثلاثة قضاة من ذوي الخبرة والمكانة القضائية لما لهذه الجرائم من خطورة الحكم فيها سواء على المجتمع او على المتهم والمجني عليه.

على الجميع ان يقف عند مسؤولياته ويراجع ماذا سيترتب على مثل هذا النص الذي يعالج جنايات كبرى وسدها لقاض فرد بحكم خبرته وادراكه القانوني دون المطلوب في هذا النوع من الجرائم، علما ان كل الانظمة القانونية في العالم قاطبة سواء كانت هذه الانظمة ديمقراطية او شمولية جعلت الاختصاص لمحكمة مشكلة من ثلاث قضاة بما فيها فلسطين قبل هذا التعديل لاهمية الجريمة، وكأن القضاء اصبح حقل تجارب لمن صاغ واوصى بهذا القانون، فتارة تغلظ المحكمة المختصة والعقوبة وتشكل محكمة جنايات كبرى متخصصة من ثلاث من ذوي الخبرة للنظر في هذه الجرائم لاهميتها، وتارة يقلل من شانها فتوسد لمن ليس هو اهلا لها بمفرده.

والجدير ذكره ان هذه القضايا التي منح فيها الاختصاص لقاض منفرد تشكل 98% من القضايا المنظورة امام المحاكم ان لم تكن اكثر، مما يترتب عليه فقدان كثير من ضمانات المحاكمة العادلة لاطراف الدعوى الجنائية التي توفرها الهيئة الثلاثية بسبب هذا النص القانوني الذي سوف ينجم عنه انتهاك كثير من الحقوق والحريات التي يضمنها القانون الاساسي، وهو نص يعيد دولة فلسطين التي انضمت الى كافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الانسان الى عصور الظلام وربما الى عصر القوة.