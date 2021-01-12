"مساواة" يطالب بإلغاء القرارات بقوانين المعدلة للتشريعات القضائية

وطن: أصدر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة " اليوم ورقة موقفٍ متعلقة بالقرار بقانون رقم 40 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية .

وطالب المركز في الورقة بإلغاء القرار بقانون على الفور، ووقف العبث والاغتصاب لصلاحيات وسلطات المجلس التشريعي المُعبر عن إرادة الناس والمُختار من قبلهم، وجوهر هذا القرار يُماثل جوهر القرار بقانون رقم 41 لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية، الواجب الإلغاء أيضاً، كما طالب ايضا بالغاء القرار بقانون رقم 39 لسنة 2020 بشأن تشكيل المحاكم النظامية لصدورها عن جهة غير مختصة بإصدارها، وعلى نحو مخالف للقانون الأساسي، وماسّ بمبدأ الفصل بين السلطات، ومعتدي على صلاحيات السلطة التشريعية، ومتجاوز لمتطلبات وشروط إعمال المادة 43 من القانون الأساسي، والصادرة قُبيل أشهر معدودة من إجراء الانتخابات العامة اللازمة لتجديد شرعية النظام ومشروعية سلطاته.

كما عبر مركز "مساواة" خلال ورقة الموقف التي وصلت وطن نسخة منها عن " صدمته ورفضه للقرارات بقوانين بشكل عام، وللقرارات بقوانين الماسّة برزمة التشريعات القضائية، بوصفها تشريعات مكملة للدستور "القانون الأساسي" وجزء لا يتجزأ من مبادئه وأحكامه، والتي يُحظر على السلطة التنفيذية التغول عليها أو العبث بها، ونرى فيها انقلاباً على أُسس النظام القانوني والدستوري " ، للاطلاع على ورقة الموقف ، اضغط هنا

وكان الرئيس محمود عباس، اصدر الاثنين، ثلاثة قرارات لها قوة القانون تتعلق بالشأن القضائي.

وأصدر الرئيس قراراً بقانون لتشكيل محاكم نظامية جديدة، فيما قرر بموجب القرار الثاني انشاء قضاء إداري مستقل على درجتين، والقرار بقانون الثالث يتعلق بإدخال تعديلات على قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002م.

وفي ذات السياق أصدر الرئيس، قراراً بترقية عددٍ من قضاة البداية إلى قضاة استئناف.

كما أصدر، قراراً بإحالة ستة قضاة إلى التقاعد المبكر بناءً على تنسيب من مجلس القضاء الأعلى الانتقالي.