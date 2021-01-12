اغلاق بلدة دير استيا 48 ساعة بسبب كورونا

وطن: قرر محافظ سلفيت عبدالله كميل، اليوم الثلاثاء، إغلاق بلدة دير استيا شمال شرق سلفيت لمدة 48 ساعة اعتبارا من صباح غد، عقب تسجيل اصابات بفيروس كورونا.

وقال كميل في بيان صدر عنه، إنه بعد التشاور مع جهات الاختصاص بالمحافظة، ونظراً للارتفاع في اعداد الاصابات بفيروس كورونا، تقرر إغلاق بلدة دير استيا اغلاقا شاملا، لحصر خارطة المخالطين واجراء الفحوصات اللازمة، وتمنع خلالها الحركه نهائيا بما في ذلك الموظفون وتغلق كافة المحال التجارية والمؤسسات ويسمح فقط بفتح المخابز والصيدليات.