مصر تدين مصادقة الاحتلال على بناء 800 وحدة استيطانية جديدة

وطن: أدانت جمهورية مصر العربية، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، على قرار بناء 800 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، باعتباره انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد حافظ في بيان له، اليوم الثلاثاء، عن قلقه من الخطوات المتلاحقة لسلطات الاحتلال، لتقويض فرص حل الدولتين.

وقال حافظ، إن هذا الإجراء يأتي في وقت تقوم فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فضلا عما يترتب عن تلك الممارسات من تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.