الصحة: تسجيل 15 حالة وفاة و815 اصابة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.0%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 9 وفيات في الضفة الغربية "قلقيلية 2، نابلس 1، جنين 2، طولكرم 2، الخليل 1، بيت لحم 1"، قطاع غزة 6 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " ضواحي القدس (30)، قلقيلية (23)، سلفيت (22)، نابلس (52)، جنين (42)، طولكرم (32)، رام الله والبيرة (88)، الخليل (50)، طوباس (9)، بيت لحم (32)، أريحا والأغوار (4)"، قطاع غزة (413).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس (119)، قلقيلية (14)، سلفيت (11)، نابلس (138)، جنين (70)، طولكرم (53)، رام الله والبيرة (165)، الخليل (82)، طوباس (35)، بيت لحم (27)، أريحا والأغوار (16)"، قطاع غزة (711).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 92 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 24 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.