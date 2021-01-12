قوات الاحتلال تداهم بلدة بيت أمر في الخليل وتفتش عدة منازل

وطن: اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، اليوم الثلاثاء، وقامت بتفتيش عدة منازل وسلمت مواطناً بلاغاً لمقابلة مخابراتها.

وأفادت مصادر فلسطينية محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منزل خليل عبد الفتاح سبع صبارنة وفتشت المنزل ومحيطه بشكل كامل وحطمت بعض أثاثه، وسلمت الأسير المحرر أيهم خليل عبد الفتاح صبارنة (25 عاما) بلاغاً لمراجعة مخابرات الاحتلال في مركز تحقيق "عصيون".

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال قامت بتفتيش منزل عامر أبو جود، وعيسى الصليبي، وعدة مناطق وأراضٍ زراعية بمزاعم البحث عن أسلحة.