مصطفى البرغوثي لـ"وطن": انطلاق حملة "طب الابرتهايد" الدولية لتعرية عنصرية الاحتلال في إعطاء اللقاحات

وطن: أكد د.مصطفى البرغوثي الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، الثلاثاء، أنّ حملة "طب الابرتهايد" انطلقت دولياً لتعرية التمييز العنصري لدولة الاحتلال التي تُكمل عنصريتها مجدداً بالتمييز الطبي، وتمنع لقاح كورونا عن الفلسطينيين.

وقال البرغوثي لـوطن إن الحملة بدأت منذ ثلاثة أيام، ووقع عليها الآلاف؛ بينهم شخصيات دولية كبيرة وأطباء عالميين ومفكرين وفلاسفة وقادة رأي، ما أدى لإحراج النظام العنصري للاحتلال، بما سطرته الحملة من تأثير في الصحف العالمية.

وأوضح البرغوثي أن الحملة قام بها ودعا إليها الفلسطينيون، لفضح التمييز العنصري الذي تمارسه دولة الاحتلال، التي تتفاخر بأنها الأعلى عالمياً في إعطاء اللقاح لمواطنيها، بينما تحرم الشعب الفلسطيني من اللقاح.

وأكد البرغوثي أن "طب الابرتهايد" الذي تمارسه دولة الاحتلال، غير مسبوق عالمياً، ولم تقم أي من الدول الاستعمارية الغابرة، ولا حتى في جنوب أفريقيا، ما يستجوب أن يقوم الفلسطينيون بدورهم لتعرية الاحتلال دولياً، وتحميله المسؤولية عما ستأول إليه الأمور.

وأوضح البرغوثي، أن عنصرية الاحتلال بلغت مبلغاً غير مسبوق، إذ تقوم بتلقيح المستوطنين، بينما تتجاهل الحاجة الإنسانية للفلسطينيين في الضفة والقطاع، برغم أن منظمة الصحة العالمية طلبت من الاحتلال إمداد الصحة الفلسطينية باللقاح، ولكن الاحتلال مارس دوره المعهود بالرفض.