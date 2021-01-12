حملة اعتقالات في الضفة الغربية

وطن: شنّتقوات الاحتلال، صباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة شملت مناطق متفرقة من مدن وبلدات الضفة الغربية.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اعتقلت 4 مواطنين من طولكرم، ومن بلدة طمون جنوب طوباس.

كما وذكر نادي الاسير في طولكرم، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد وصفي الجلاد (54 عاماً)، وعبد الفتاح عازم سعيد القدومي (52 عاماً) وهما من طولكرم، وحذيفة صالح قاسم ابو سريس (22 عاماً) من مخيم نور شمس شرق المدينة، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

كما وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عثمان أحمد بني عودة بعد مداهمة منزل ذويه وتفتيشه، مشيراً إلى أن الاحتلال اعتقل شقيقه قبل يومين.

وفي محافظة رام الله والبيرة، داهمت قرية عابود شمال غرب رام الله، واعتقلت الشاب خليل فواضلة بعد مداهمة منزل عائلته والعبث في محتوياته.

واعتقل الاحتلال أيضاً الأسير المحرر عمرو بعيرات من بلدة كفر مالك، بعد مداهمة منزله في بلدة بيرزيت شمال رام الله.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب المدينة، واعتقلت ثلاثة شبان، وهم: الشقيقان أمير ومحمد عامر زكارنة، ومحمد محمود ابو الرب، وفي مخيم جنين اعتقلت محمد احمد حلاجية، كما اعتقلت الشاب عبد الرحمن حسن صبح من بلدة برقين، وذلك عقب مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.