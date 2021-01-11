الصحة بغزة: تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وطن: أعلنت وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 277 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الدورة الثانية ليكون العدد الكلي للإصابات خلال اليوم 413 إصابة.

وأوضحت الوزارة ، أن الإصابات الجديدة سُجلت بعد فحص 1792 عينة بنسبة إصابة 23%.

يشار إلى أن وزارة الصحة في قطاع غزّة أعلنت، صباح اليوم، عن "تسجيل 6 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا، وتسجيل 317 إصابة جديدة آخر 24 ساعة".

وأوضحت الوزارة في بيانها اليومي، أنّ "هذه الأعداد جاءت بعد إجراء 1583 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية"، مُعلنةً "تعافي 541 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا".

وبيّنت الوزارة أنّ "الاجمالي التراكمي للمصابين بلغ 45674 إصابة، واجمالي الحالات النشطة بلغ 7907 حالة، واجمالي المتعافين بلغ 37320 حالة".

كما أشارت إلى أنّ "إجمالي عدد الوفيات بلغ 447 حالة وفاة، واجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى بلغ 213 حالة، واجمالي الحالات الخطيرة والحرجة بلغ 117 حالة".