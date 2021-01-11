أسامة حمدان: خياران لمشاركة حماس في الانتخابات

وطن: قال القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان: إن هناك خيارين لمشاركة حركة حماس في الانتخابات.

وأضاف خلال اللقاء التفاعلي مع منصة الميدان الإلكترونية عبر تقنية (زووم): بأن الخيارين، هما، الأول: مشاركة حماس إما في قائمة وطنية مشتركة، أو ضمن قائمة تحالف مع من يرغب، والثاني: قائمة تحالف لقوى المقاومة، وفق ما نقلت قناة (الأقصى).

وقال القيادي في حماس: إن القائمة المشتركة من جملة الأفكار التي طرحت على قائمة البحث، لكن لم يحسم النقاش فيها، ولا يمكن أن تحسم إلا إذا كانت الانتخابات أمراً واقعاً، من خلال استكمال جملة من التفاهمات.

وقال حمدان: إنه إذا حاول الاحتلال التدخل لعرقلة الانتخابات، فهناك مسار مرتبط بالضمانات، ومسار آخر مرتبط بوضعنا الداخلي، مشيراً إلى أن الوقت ليس طويلاً حتى الانتخابات، والأسابيع المقبلة، ستشهد حواراً حثيثاً حول تفاصيل العملية الانتخابية.

وشدد على أن هناك مطالب قانونية محقة، ستبحثها الفصائل في لقاءاتها المشتركة، لافتاً إلى أن الهدف من الانتخابات استعادة برنامج التحرير والعودة، وليس مدخلاً لمزيد من الانقسام.

وقال القيادي في حركة حماس: إنه إذا لم تُقبل النتائج، فيعني أنه لا تغيير في البيئة، ولا تحولات ستحصل على الصعيد الفلسطيني، وسيظل كل في موقعه.

وأكد حمدان، أن المشاركة في الانتخابات خيار ديمقراطي، وعدم المشاركة أيضاً في ذات السياق، مضيفاً أن "المشاركة والمقاطعة لها ظروفها، وتقديرها السياسي".

وتابع حمدان: أنه عندما نثق بشعبنا، علينا أن نكمل المشوار معه في الانتخابات، وشعبنا يدرك أن الحصار لإرادته، وليس لحركة حماس.

وأضاف: لهذه اللحظة لم يبد الرئيس الأمريكي جو بايدن، أي تحرك تجاه القضية، والواضح أن الانتخابات ليست تكريساً لمسار أوسلو، وواهم من يعتقد الرجوع لها.

وأكد حمدان: بأن هناك تشاوراً دائماً، يقوده نائب رئيس المكتب السياسي، الشيخ صالح العاروري، من طرف حماس، وأمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب من طرف فتح.

وتابع: "نحن متفقون على جوهر ما نريد الوصول إليه، ويجري بحث النصوص في القضايا الحساسة، التي ربما تنطوي على خلافات".

وأصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قراراً بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

يأتي ذلك، في سياق التحضيرات، التي تجري على قدم وساق للانتخابات المقبلة، وفق ما نقلت.

(دنيا الوطن)