نادي الأسير: تسجيل إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في قسم (4) في سجن "ريمون"

وطن: سُجلت إصابة جديدة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" في قسم (4) في سجن "ريمون".

وقال نادي الأسير، أن هذه الإصابة، تأتي بعد أكثر من عشرة أيام على تسجيل (50) إصابة بين صفوف الأسرى في سجن "النقب الصحراوي"، لترتفع عدد الإصابات الحالية في السجون إلى (51) إصابة.

وأوضح نادي الأسير، أن مؤشرات استمرار انتشار عدوى الفيروس بين الأسرى تتصاعد، خاصة مع الاحتمالية العالية من تسجيل إصابات أخرى داخل قسم (4)، إضافة إلى أن عددًا من عينات الأسرى في سجن "النقب" لم تلعن الإدارة عن نتائجها.

يُشار إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الوباء، وصلت حتى الآن إلى (191) إصابة، كان معظمها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

وحمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، التي حوّلت الوباء إلى أداة تنكيل وقمع، وتواصل مماطلتها في توفير الإجراءات الوقائية اللازمة في أقسام الأسرى، وتنفيذ سياستها العنصرية بحقهم.