"الخارجية": تسجيل 90 إصابة جديدة بـ"كورونا" في صفوف جاليتنا بأميركا

وطن: أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الإثنين، بتسجيل 90 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في صفوف جاليتنا بأميركا، ما يرفع العدد الإجمالي للإصابات في صفوف جالياتنا حول العالم إلى 9148 إصابة.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أنه لم تسجل أية حالة وفاة جديدة بالفيروس في صفوف جالياتنا لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 348 حالة، منذ بدء الجائحة.

وذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية أن الإصابات الجديدة سجلت في كل من: نيوجرسي، ودالاس، ولويزيانا، وفلوريدا، وميتشغن، والينوي، وواشنطن، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6210 إصابة، فيما لم تسجل أية وفاة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية بأميركا لليوم السادس على التوالي، ليبقى عدد حالات الوفاة 109 حالات.