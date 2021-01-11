حماس: الحفريات بمحيط الأقصى جريمة نكراء

وطن: أكدت حركة "حماس" يوم الاثنين، أن الحفريات الإسرائيلية في محيط المسجد الأقصى بمدينة القدس المحتلة جريمة نكراء.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم تعقيبًا على إعلان دائرة الأوقاف الإسلامية، عن حفريات إسرائيلية في ساحة البراق وقرب باب المغاربة المؤدي إلى المسجد الأقصى، إن "الحفريات في ساحة البراق جريمة نكراء ضد الوجود الفلسطيني ورموزه ومقدساته، وتغير معالم المدينة المقدسة".

وطالب بتحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المقدسات الإسلامية في فلسطين.

وشدد قاسم على أن السلوك الإسرائيلي الذي يستهدف القدس يتطلب تفعيل كل أشكال المقاومة القادرة على منع الاحتلال من الاستمرار بجرائمه.

ونفذت سلطات الاحتلال أمس أعمال حفر في ساحة البراق الواقع قرب الجدار الغربي للمسجد الأقصى.