الرئيس يصدر قرارا بقانون بتعديل قانون الانتخابات العامة

وطن: أصدر الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الاثنين، قرارا بقانون عدل بموجبه قرار بقانون رقم (1) لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة.

ويأتي ذلك في سياق التحضيرات التي تجري على قدم وساق للانتخابات القادمة.

وأكدت لجنة الانتخابات المركزية، في بيان وصل وطن، أمس الأحد، جاهزيتها التامة وجاهزية طواقمها في الضفة الغربية وقطاع غزة لإجراء الانتخابات العامة، فور صدور المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعدها.

وكان الرئيس استقبل مساء السبت الماضي، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية حنا ناصر، حيث تم التباحث في مواعيد الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق القانون، وذلك تأكيدا لما تم الاتفاق عليه مع الكل الوطني.

وقدم ناصر مقترحا لتواريخ محددة، وسيعقد خلال أسبوع من تاريخ اللقاء، اجتماعا آخر مع لجنة الانتخابات المركزية، وذلك ليقوم الرئيس بإصدار المراسيم في موعد أقصاه 20 كانون الثاني/يناير الجاري، يتبعها حوار بين الفصائل حول العملية الانتخابية.