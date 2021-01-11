اتحاد نقابات عمال فلسطين تندد بالاعتداء على العمال في طولكرم

وطن: ندد شاهر سعد أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين، بالاعتداء الوحشي الذي تعرض له العمال على يد جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح هذا اليوم 11 كانون ثاني 2021م، الساعة الثانية فجراً، بالقرب من جدار الفصل العنصري غربي قرية فرعون في محافظة طولكرم، حيث أصيب 6 عمال بجروح بالغه، وهم: معاوية يحيى عايش فقية 25عام، من سكان بلدة بيت امرين في محافظة نابلس، وهو موجود حالياً في مشفى "ثابث ثابت"، ومحمد عزات أحمد عدوان 25 عام من سكان بلدة فرعون في محافظة طولكرم، وموجود حالياً في مشفى "ثابث ثابت"، وأحمد رائد حنني من سكان بلدة بيت فوريك في محافظة نابلس،وموجود حالياً في مشفى الزكاه، وبدر الدين عطا محمد أحمد من سكان كفر عبوش في محافظة طولكرم، ومازن أحمد مصلح 61 عام من سكان بلدة فرعون، ومصطفى طاهر عبد بني عودة من سكان بلدة طمون في محافظة طوباس.

وحدث كل ذلك، بعد أن فتح جنود جيش الاحتلال رشاشاتهم الآلية صوب العمال؛ ما أدى إلى إصابة 6 منهم بالرصاص الحي في أقدامهم، وجرح واعتقال آخرين، وجميعهم في العشرينات من أعمارهم، ونقلوا بسبب تلك الإصابات للمشافي، وخضع إثنين منهم لعمليات جراحية عاجلة في مشفى الشهيد "ثابت ثابت" بطولكرم.

وأفاد مدير مستشفى الشهيد "ثابت ثابت" الحكومي أن الإصابات التي وصلتهم قد تركزت في الأقدام، من بينها إصابتان بحاجة إلى مراقبة طبية طويلة، بسبب كسور في عظم الساق.

إلى ذلك، بين سعد أن هذا الاعتداء الآثم سيضاف إلى لائحة دامية الاعتداءات البربرية الدامية ضد العمال المسالمين والمجردين من أي سلاح، حيث لم يكن هناك أي حاجة لاستخدام قوة الرصاص المفرطة للطلب منهم العودة من حيث أتو، فلو طلب منهم ذلك عبر مكبرات الصوت لعادوا أدراجهم لأنهم لم يصلوا إلى هذا المكان لتهديد حياة جيش الاحتلال أو إثارة الفوضى، كما يزعم الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف سعد أن الجنود تعمدوا إطلاق النار مباشرة على العمال هو تصرف يشبه العديد من الوقائع الماثلة ومنها الاعتداء على العامل "مجدي محمد أحمد إقطيط" من سكان قرية "رابود" في محافظة الخليل، الذي تم الإعتداء عليه بتاريخ 17 تموز 2020م، من قبل جنود ما يسمى "حرس الحدود"، في الفتحة المحدثة في جدار الفصل القريب من حاجز ميتار العسكري قرب بلدة الظاهرية جنوب الخليل، وكان بحوزته تصريح دخول للعمل في سوق العمل الإسرائيلي، ويشبه واقعة الاعتداء على العامل "منتصر الفاخوري" وزميله.

واختتم سعد تعقيبه على الحادثة بالقول: إن الاتحاد سيضيف هذه الجريمة لملف الانتهاكات المنفذة على العمال والذي سيقدم لمحكمة الجنايات الدولية قريباً، من خلال اللجنة الوطنية العليا المختصة بملف محكمة الجنايات الدولية، تمهيداً لمسائلة كل منتهك لحقوق العمال عن جرمه وعن ما اقترفت يداه.