شهيد سياسة الاعدام الطبي.. استشهاد الأسير المحرر محمد صلاح الدين بعد إصابته بالسرطان في سجون الاحتلال

نادي الأسير والأسرى في سجون الاحتلال ينعون الشهيد محمد صلاح الدين الأسير المحرر الذي ارتقى بعد إصابته بالسرطان في سجون الاحتلال مؤخرًا

وطن: ينعى نادي الأسير والأسرى في سجون الاحتلال ببالغ من الحزن والأسى الشهيد الأسير المحرر محمد عايد صلاح الدين من بلدة حزما، بعد صراع مع مرض السرطان أُصيب به في سجون الاحتلال الإسرائيلي، قبل الإفراج عنه قبل عدة شهور.

وقال نادي الأسير، إن الأسير صلاح الدين، يُضاف إلى قائمة طويلة من الأسرى المحررين الذي قضوا بعد الإفراج عنهم نتيجة لأمراض أُصيبوا بها جرّاء سياسات الاحتلال الممنهجة بحق الأسرى، والتي تهدف إلى قتلهم بشكلٍ بطيء، لا سيما سياسة الإهمال الطبي التي تُشكل أبرز سياسات (القتل البطيء).

ويأتي استشهاد صلاح الدين في الوقت الذي يعاني مئات الأسرى في سجون الاحتلال من الأمراض المزمنة ومنها السرطان، وفي ظل الإعلان عن مزيد من الإصابات بالسرطان بين صفوفهم مؤخرًا.

يذكر أن صلاح الدين يبلغ من العمر(20 عامًا)، وكان اُعتقل في شهر أبريل عام 2019، وحكم عليه الاحتلال بالسّجن لمدة عامين، وفي شهر تموز 2020، أعلن عن إصابته بالسرطان في سجون الاحتلال، وأفرج عنه في شهر آب 2020، بعد أن وصل إلى مرحلة صحية حرجة.