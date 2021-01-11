فلسطين أول دولة في الشرق الاوسط تسجل لقاح "سبوتنيك V" للاستخدام الطارئ

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة عن تسجيل وزارة الصحة اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V"، في إطار ترخيص الطوارئ.

وأضافت وزيرة الصحة أن وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد اللقاح من بينها الشركة الروسية، وستبدأ عملية إعطاء اللقاحات حال وصولها بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل ديميترييف، إن "الجودة العالية والفعالية للقاح سبوتنيك V تجذب اهتماما متزايدا من عدد متزايد من البلدان، مشيرا إلى أن ذلك "سيؤدي إلى توسيع جغرافية تسجيلها وإمداداتها وإنتاجها".

يشار إلى أن فلسطين هي الدولة الأولى في الشرق الأوسط التي تسجل لقاح سبوتنيك، فيما كانت دول الأرجنتين، بوليفيا ،صربيا والجزائر قد سجلت اللقاح في أوقات سابقة.