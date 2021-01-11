تسجيل 12 حالة وفاة و 928 اصابة جديدة بكورونا في الضفة وغزة

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الاثنين، تسجيل 12 حالة وفاة و 928 اصابة جديدة بفايروس كورونا في الضفة وغزة.

ولفتت الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة الغربية "دورا (1)، نابلس (1)، رام الله والبيرة (1)، ضواحي القدس (1)"، قطاع غزة 6 وفيات.، وحالتي وفاة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (26)، قلقيلية (12)، نابلس (61)، سلفيت (33)، طولكرم (51)، ضواحي القدس (30)، جنين (53)، أريحا والأغوار (7)، الخليل (54)، رام الله والبيرة (95)، بيت لحم (32)"، قطاع غزة (317)، مدينة القدس (157)".

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (28)، قلقيلية (18)، نابلس (165)، سلفيت (28)، طولكرم (76)، جنين (40)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (24)، رام الله (113)"، قطاع غزة (541)، مدينة القدس (314).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 95 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 21 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.