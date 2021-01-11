مستوطنون يقتلعون 60 شتلة زيتون ويسرقونها في جالود جنوب نابلس

رام الله - وطن: اقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، نحو 60 شتلة زيتون من اراضي جالود جنوب نابلس، وسرقوها.

وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، ان عددا من مستوطني البؤرة الاستيطانية "احياة" اقتلعوا 60 شتلة زيتون من اراضي جالود المصنفة (ب)، وتقع في حوض رقم (6)، وتعود ملكيتها للمواطن غسان خليل حج محمد، وسرقوها.

وأضاف، ان هذه المرة الثانية التي يقتلع فيها المستوطنون عشرات أشجار الزيتون خلال أيام في القرية المذكورة.

كما اقتلع مستوطنون يوم أمس 130 شتلة زيتون وسرقوها في منطقة شعب الخراب شرق قصرة جنوب نابلس، وقبلها بأيام ارتكبت قوات الاحتلال في السادس من الشهر الجاري مجزرة بحق 3 آلاف شجرة زيتون في بلدة دير بلوط غرب سلفيت، في استهداف واضح وممنهج من قبل الاحتلال ومستوطنيه لأشجار الزيتون في مناطق الضفة الغربية كافة.

وفي سياق منفصل، استولت قوات الاحتلال، اليوم الاثنين، على "باجر" في قرية النصارية شرق نابلس يعود للمواطن خالد حمدان.