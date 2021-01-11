اشتية: وزارة الصحة تعاقدت مع أربع شركات لتوريد لقاح كورونا، ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين

وطن: كشف رئيس الوزراء محمد اشتية خلال كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الاسبوعية عن تعاقد وزارة الصحة مع أربع شركات لتوريد اللقاح الخاص بفايروس كورونا، والتي ستصل بالتوالي خلال الشهرين القادمين، لافتا الى ان عملية التلقيح ستبدأ بالطواقم الصحية ثم المرضى وكبار السن، حتى تلقيح نحو 70% من أهلنا

وقال اشتية ان مجلس الوزراء يتطلع إلى إصدار الرئيس المرسوم لتحديد موعد عقد الانتخابات، من أجل مباشرة كل التجهيزات اللازمة لإنجاح العملية الديمقراطية.

وتطرق اشتية الى استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستعمرات ، واعتبره هو خرقا لا تقوم به دول غير عربية، وهو يعكس إما تجاهلاً لفداحة الاحتلال وإجرامه وعدم اكتراث بالظلم الواقع على الفلسطينيين، أو عدم إدراك أن هذه المستوطنات والتعامل معها مخالف للقانون الدولي، ويعرض من يقوم به للملاحقة الجنائية والقانونية، في المحاكم الدولية، وسنقوم بلا شك بهذه الملاحقة.

وعن الوضع الوبائي قال اشتية ان الإصابات بفيروس كورونا تشهد انخفاضا بسيطا، بفضل الالتزام بالإجراءات، وستبحث لجنة الطوارئ العليا الإجراءات الجديدة للأسبوعين القادمين وفق المؤشرات الصحية.

وادان اشتية عنصرية دولة الاحتلال التي تتفاخر بسرعة تلقيح مواطنيها، على إهمالها مسؤولياتها القانونية بتوفير اللقاح للشعب الفلسطيني، ونطالب بتوفير التطعيم اللازم للأسرى ولمن يريد منه.

وقال اشتية ان الرئيس اقر توصيات تقدم بها بصفته وزيرا للداخلية وبالتنسيق مع مدراء ورؤساء الأجهزة الأمنية، لتعيين نواب لقادة جميع الأجهزة.

كما قال اشتية انه سيتم تشكيل لجنة وطنية لوضع الخطط ورصد الإمكانيات اللازمة، ليكون هذا العام 2021 عام الرواية الوطنية، داخليا وفي الشتات وعربيا ودوليا، لمواجهة محاولات الاحتلال لتزييف التاريخ والحملات التحريضية علينا.

ويناقش مجلس الوزراء: مراجعة عملية تسجيل الادواية في فلسطين، وقضايا متعلقة باستكمال التنافس على عطاء زهرة الفنجان. والشراكة بين قطاعات الحكم المحلي والعام والخاص، واستملاك اراضي لمصلحة الجامعة الحكومية للتعليم والتدريب المهني، والحقوق الرقمية الفلسطينية، والشقق الفندقية في اريحا والإغوار، وتقاير من وزارة الصحة والداخلية والقدس والخارجية. اضافة الى بعض القوانين متعلقة بالبيئة والجمعيات الخيرية، ومكافآت ومجالس ادارة المؤسسات العامة والخاصة.