غزة: تسجيل 182 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الأحد، عن "تسجيل 182 إصابة جديدة في الدورة الثانية ليوم الأحد ليكون العدد الكلي للإصابات 317 إصابة بعد فحص 1583 عينة بنسبة إصابة 20%".

وأعلنت الوزارة صباح اليوم عن تسجيل 8 حالات وفاة و 232 إصابة جديدة بكورونا، خلال 24 ساعة الماضية، بعد إجراء 1482 فحص مخبري.

وأشارت الصحة في تصريح صحفي، إلى أن اجمالي تراكمي للمصابين 45357 إصابة.

ولفتت الوزارة إلى تعافي 477 حالة جديدة من مصابي الفيروس.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي المصابين 45357 إصابة، فيما يكون عدد الإصابات النشطة 8137 حالة.

وذكرت الوزارة أن إجمالي حالات الوفاة 442 وفاة، مشيرةً إلى أن 259 حالة تحتاج إلى رعايةٍ طبية.