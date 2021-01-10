مستوطنون يرشقون مركبات المواطنين بالحجارة شرق قلقيلية

وطن: اعتدى مستوطنون مساء اليوم الأحد، على مركبات المواطنين قرب الطريق الواصل بين قلقيلية ونابلس برشقها بالحجارة.

وأفادت مصادر محلية : أن المستوطنين المتمركزين قرب دوار مستوطنة قدوميم ومفرق زعترة نشروا دعوات للتجمهر، واعتدوا على مركبات المواطنين المارين رغم تواجد جيش الاحتلال.

وتزايدت اعتداءات المستوطنين في الأونة الأخيرة في معظم المناطق وذلك بسبب السياسة الرسمية الإسرائيلية في دعم الاستيطان والمستوطنين والتغاطي عن اعتداءاتهم.

"القدس دوت كوم"