رائد رضوان يؤدي اليمين القانونية أمام الرئيس رئيسا لهيئة مكافحة الفساد

وطن: أدى رائد رضوان، مساء اليوم الأحد، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، رئيسا لهيئة مكافحة الفساد، وذلك عبر تقنية "الفيديوكونفرنس".

وقال الرئيس : "إن شاء الله ستكون على قدر هذه المسؤولية والمهمة صعبة"، مؤكدا أن "محاربة الفساد أمر أساسي بالنسبة لنا، ولا يوجد شخص فوق القانون، ولن يستثنى أحدا إطلاقا، أي شخص توجه له تهمة بالفساد تحقق معه وتقدمه للقضاء أيا كان موقعه ومنصبه".

بدوره، أعرب رضوان عن شكره للرئيس، قائلا "أقسمت اليمين وأتحمل المسؤولية أمام الله وأماكم وبتوجيهاتكم سأمضي بهذا الدرب".

يشار إلى أن رضوان ، تولى سابقًا أمانة سر إقليم حركة فتح في محافظة رام الله والبيرة لسنوات، ويحمل درجتي البكالوريوس والماجستير من جامعة بيرزيت، ويدرس الدكتوراة في الإدارة حاليًا.