سنابل القمح تثمر زيتونا

كتبت: ياسمين نمر

أراض شاسعة ومساحات واسعة كمد البصر لأراضي قرية صور باهر مع امليسون تقدر بثمانية دونمات مشجرة بأشجار الزيتون تعود لرجل قضى من العمر ثمانين عاما.

الحاج صبري محمد حسن نمر لديه من الأولاد تسعة ومع دونمات هذه الأرض أصبح لديه سبعة عشر ولدا فالأرض تعادل الروح والولد وتعادل الحياة. في عام 2017 تفاجئ الحاج صبري باقتحام أرضه من قبل قوات الاحتلال معززة بالجرافات والمعدات الثقيلة ومنعت المواطنين من دخول الأرض وباشرت الجرافات باقتلاع أشجار الزيتون، ولم تبق شجرة ولا ساقا ولا غصنا على حاله.

اقتلعت أشجار ثماني دونمات عن بكرة أبيها وتمت مصادرة أشجار الزيتون وبيعها وأصبحت الأرض جرداء تمهيدا لبناء اسكان للمستوطنين أي مستعمرة يهودية، وكانت الأخبار تتراود للحاج صبري بأن أحد المواطنين قام ببيع أرضه والأراضي المجاورة لأرضه والتي من ضمنها أرض الحاج صبري.

وتحدث الحاج صبري بحرقة وكان يبكي بكاء الأطفال حين يتحدث عن أرضه، يا لألم الشيوخ حين يبكون ويعجزون عن فعل أي شيء إلا الشكوى لله تعالى وطلب الأجر والثواب سائلين الله العوض الجميل، نعم هم صادروا الأرض واقتلعوا الأشجار ولكن هيهات هيهات أن يقتلعونا فنحن مغروسون في الأرض كلما قطعوا جذعا نبتنا من جديد وخرجت غصون جديدة ولن يطول الزمان حتى نورق ونثمر فنحن كالسنابل إذا قطعوا سنبلة تساقطت حباتنا لتنبت بدل منها مئة سنبلة في كل سنبلة مئة حبة. نحن باقون وقوات الظلم إلى زوال.