يهدم ما بناه

كتبت: ياسمين نمر



هناك العديد من الأسباب التي تدفع الفلسطينيين إلى هدم منازلهم بأيديهم منها، بسبب إجبارهم من قبل سلطات على ذلك، بذريعة " البناء دون ترخيص" أو بذريعة أن " البناء مقام أرض للدولة" أو غيرها من الأسباب.

إن أصعب شيء هو أن يهدم الشخص منزله بيده، والأصعب من ذلك هو ماذا سيكون حاله بعد الهدم؟ فالمواطنون يضعون "دماء قلوبهم" في بناء بيوتهم ويتعبون ويبذلون جل جهدهم في البناء، دون أن يعلموا أن نهاية هذا التعب المبذول هو حرق القلوب بإجبارهم على هدم منازلهم بأيديهم وهذا ما يزيد من وجعهم.

أحد المقدسيين يقول: قمت بهدم البيت بنفسي وأيضا أخي قام بهدم البيت بنفسه على لأن لدينا إنذار من البلدية وفي حالة أننا لم نهدم المنزل بأيدينا سوف ندفع غرامة تبلغ 60 ألف شيقل فنحن آثرنا على أن نهدم البيت بأيدينا مقابل أن لا ندفع هذه الغرامة، وهناك الكثير من المواطنين يتعرضون لنفس الاعتداء.

ويضيف: عام 2010 كنت أول شخص يقوم بهدم منزله بيده في القدس، حتى لا اتعرض لمخالفة باهظة من بلدية الاحتلال، بالإضافة إلى أنني قمت بدفع مخالفات قبل هدم البيت تصل إلى ما يقارب 120 ألف شيقل في سنة 1993، بالإضافة إلى أجرة المحامي.

ويوضح أنه وأخيه كانوا يقسطون 1200 شيقل شهريا من المخالفات، واستمر ذلك حتى عام 2009، لكنهم تفاجأوا أن بلدية الاحتلال لم تعطيهم ورقة تثبت أنهم قاموا بتسديد المخالفات.

يقول: قمة الإرهاب إجبار إنسان على هدم ما بنته يداه، فعندما انتهيت من دفعات المخالفات، طالبوني بهدم المنزل، وقاموا بتدفيعي ضريبة "الأرنونا" عن المنزل المهدوم بقيمة 5 آلاف شيقل.

ويشير إلى أن أحد النشطاء الإيطاليين قاموا بتصويرهما وهما يهدمان منزليهما بأيديهما، ونشر الصور في إيطاليا، وعندما علمت مخابرات الاحتلال بذلك، منعته من العودة لفلسطين مرة أخرى.

وينهي حديثه: أن نهدم منازلنا بأيدينا ليس بالأمر السهل ولا أحد يتمنى ذلك ولكن الظروف تجبرنا على فعل هذا فلا أحد يتمنى أن يضيع تعبه ويدفنه بيده .