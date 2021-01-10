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نادي الأسير يحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير مسالمة
شغف | مؤيد "تبع البيتزا".. إعلان بسيط بتأثير قوي
لجنة الانتخابات تؤكد جاهزيتها التامة لإجراء الانتخابات، فور صدور المرسوم الرئاسي
"الصحة": 20 حالة وفاة و 699 اصابة جديدة بكورونا
وطن تتابع | تفاصيل الكشف عن صفقة تسريب جديدة للبطريرك ثيوفيلوس الثالث في أراضي دير مار الياس
"وطن" تتابع ملف رواتب الأسرى والقرار العسكري الاحتلالي بملاحقة البنوك | بنك "الاستقلال" قد لا يستطيع العمل وفق ما أُعلن عنه سابقا
شقيق الأسير كريم يونس لوطن: كريم دائما يوصي أمي أن تنتظره لحين أن يتحرر
طيران الاحتلال الحربي ينتهك الأجواء اللبنانية مجددا ويحلق فوق بيروت
سنابل القمح تثمر زيتونا
يهدم ما بناه
الاردن: 15 وفاة و1250 اصابة جديدة بكورونا
إرث دونالد ترامب
الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البرغوثي
صور | "أم السعد" تتضامن في مدينة أورهوس الدانمركية مع الأسرى في سجون الاحتلال
الرجوب يطلع السفير الأردني على آخر التطورات
إعطاء المطاعيم يوم الأربعاء
الاردن: 15 وفاة و1250 اصابة جديدة بكورونا
10.01.2021
07:05 PM
وطن
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