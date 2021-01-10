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الاردن: 15 وفاة و1250 اصابة جديدة بكورونا

10.01.2021 07:05 PM
الاردن: 15 وفاة و1250 اصابة جديدة بكورونا

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