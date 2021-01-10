إرث دونالد ترامب

كتب: جريس عاصي

" لن نتراجع، ولن نستسلم. لم يعد بلدنا يتحمل أكثر من ذلك" هذا ما قاله دونالد ترامب (الرئيس المنتهية صلاحيته في الولايات المتحدة الأمريكية) بعد أن صدّق الكونغرس الأمريكي على فوز جو بايدن بمنصب الرئاسة. وعقب ذلك طلب ترامب من أنصاره القدوم إلى العاصمة واشنطن وتحدّي الكونغرس بأعضائه؛ وذلك لإجبارهم على تجاهل نتائج الانتخابات التي جرت في تشرين الثاني من العام المنصرم سعياً منه في إبقاء الرئاسة الأمريكية تحت يديه. واستجاباً لطلب ترامب اقتحم عددٌ من مؤيديه مبنى الكونغرس مرددين شعار"أوقفوا السرقة" ومهاجمين عناصر الأمن بشراسة وعنف؛ لإيقاف جلسة التصديق بفوز جو بايدن .

ومن خلال كل هذا الشغب الذي شوهد بغرابة، تطرح عدة أسئلة منها: ما هي الاَثار التي سيتركها دونالد ترامب في العالم عامّة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة؟ و ما هو مستقبل هذه الأعمال العنيفة ؟ وهل سيُعزل ترامب قبل موعد تسليم السلطة لبايدن؟

إن الإجابة على هذه الأسئلة ستكون واضحة خلال الفترة القادمة، فمن ناحية الديمقراطيين في الكونغرس نراهم يعتزمون بتقديم لائحة اتهام لمحاكمة دونالد ترامب برلمانياً نتيجة تحريضه في اقتحام الكونغرس. أما من ناحية مستقبل تلك المشاكل التي ارتكبها أنصاره فليس هناك معرفة تامة عما يدور بينهم من تحريضات ومشاورات.

إن كل ما حصل في أمريكا يعبّر عن "العصيان الترامبي" لديمقراطية الولايات المتحدة الأمريكية، وسيترك إرثاً غير مسبوق بالنسبة لترامب الذي لم يعترف بخسارته لحد الاَن، وهذا العناد سيؤدي بطبيعة الحال إلى اتخاذ خطوات بعزله وإغلاق حساباته ولربّما محاكمته أمام القضاء.

لم تنته رئاسة دونالد ترامب بهدوء بل بدراما صاخبة أضرت بالديمقراطية بوجه عام، وأدت إلى مقتل بعض الأشخاص، وليس هذا إلا تعبيراً عن همجية ترامب وأنصاره بإخفاقه في التنازل عن منصبه طوعاً. بالإضافة إلى تشجيعه على أعمال العنف بدلاً من إخمادها.

إن الحشود الترامبية التي أثارت أعمال الشغب في مبنى الكونغرس ستلوث إرث ترامب ، وستمثل واحدة من أحلك اللحظات في التاريخ السياسي الحديث. فبعد أن دنّس ترامب التقاليد السياسة الأمريكية المعروفة وألحق بها العار انتقده الرئيس المنتخب جو بايدن واصفاُ إياه بـ"المتمرد"، كما عبّر الرئيس السّابق باراك أوباما بأن التاريخ سيتذكر ذلك الهجوم الشنيع باعتباره لحظة عار على الأمة.