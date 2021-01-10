الاحتلال يفرج عن الأسير محمد البرغوثي

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال يوم الأحد، عن الأسير محمد عمر البرغوثي من بلدة كوبر شمال رام الله.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى بأن الأسير البرغوثي أمضى 10 أشهر في سجون الاحتلال وهو نجل القيادي في حركة حماس والأسير المحرر عمر البرغوثي أبو عاصف وشقيق الأسير عاصف والشهيد القسامي صالح.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الشيخ عمر البرغوثي "أبو عاصف" إلى جانب نجله محمد، بتاريخ 2020/3/31 بعد أن اقتحمت منزلهم في قرية كوبر.

وسبق أن أفرجت قوات الاحتلال عن الشيخ "أبو عاصف" مساء يوم الأربعاء الماضي بعد اعتقال إداري استمر تسعة أشهر.