الأسير المحرر فطافطة: "جذر الصراع بين طرفي الانقسام ليس سياسياً بل صراع على سلطة"

وطن: قال الاسير المحرر والقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطيني حسن فطافطة، إن متابعة الأسرى للمستجدات السياسية بشكل عام تتفاوت بدرجات اهتمامهم بالمشهد السياسي بالرغم القيود التي تفرضها ادارة السجون على مصادر المعلومات.

وفي مقابلة أجراها معه مركز حنظلة للأسرى والمحررين أكد فطافطة على أن الحالة الوطنية في الخارج تعكس نفسها على الحياة في الأَسر والتي ظهرت فيها تجليات الانقسام السياسي رغم المحاولات الحثيثة التي بذلتها وتبذلها الفصائل التي لم تكن جزءً من الاقتتال والانقسام.

وأضاف فطافطة "بالمجمل هناك بارقة أمل حيث تمكن الأسرى في سجن عوفر من تحقيق الوصول لحالة تنسيق عالية وأنجزوا ما يُمكن أن نُطلق عليه وحدة اعتقالية ونأمل أن تنسحب هذه التجربة على باقي السجون".

وشدد فطافطة على أن "الأسرى إمتداد للواقع ولكني لا أستطيع أن اعبر عن وجهة نظر الكل الإعتقالي في هذا الموضوع ولكن وجهة نظري التي أعتقد أن هناك من يتقاطع معها داخل السجون ترى أن إعادة بناء منظمة التحرير وإعادة الاعتبار لها بعدما صادرت السلطة دورها هو المدخل الحقيقي للنهوض بالواقع الوطني، لذا فإن الواجب هو تكثيف الجهود من أجل دمقرطة منظمة التحرير ومؤسساتها وهيئاتها في الداخل والخارج".

فيما أضاف قائلاً عن الوحدة الوطنية، "البداية في البرنامج لأن الوحدة التي نريد لا بد أن تكون (وطنية الوحدة) هكذا أُسَميها ويجب أن تستند إلي برنامج وطني واضح يحافظ على الثوابت لكن للأسف أصحاب الامتيازات غير مستعدين للتنازل لإتمام هذه المشروع وهذا يُعيدنا لدائرة التشخيص الأولى بأن جذر الصراع بين طرفي الانقسام ليس سياسياً بل صراعا على سلطة (تحت بُسطار الاحتلال)، وأمام كل هذا ورغماً عنه فإن جماهيرنا لا تزال مُتعطشة لبرنامج وطني يعيد حركة تحررها لجادة الصواب".

ويذكر أن الأسير المحرر حسن فطافطة و(ابو تامر) من ترقوميا غربي الخليل، اعتقل عام 2003، بتهمة التخطيط لإعدام رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود أولمرت، ليقضي 18 عاماً في سجون الاحتلال، وتم الافراج عنه بتاريخ 7/1/2021.