الرئيس الجزائري يُقيل وزير النقل لاستيراده سلعاً لها بديل محلي

وطن: أقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس السبت، وزير النقل لزهر هاني من مهامه، وعزل المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، بحسب بيان صادر عن وكالة الأنباء الجزائرية.

وأفاد البيان، إن "هذا القرار جاء بعد شروع شركة الخطوط الجوية الجزائرية، في عملية استيراد لوازم مرتبطة بنشاط خدمات الإطعام، من دون الأخذ بالاعتبار الظرف الاقتصادي الوطني، والتوجيهات المالية الرامية لتكريس تسيير عقلاني للعملة الصعبة، وضرورة إيلاء الأولوية للإنتاج الوطني".

كما وتم عزل المدير العام للخطوط الجوية الجزائرية بخوش علاش، والمسؤول عن خدمات الإطعام بالشركة نفسها، في ظل الصعوبات بسبب ازمة فيروس كورونا، التي تعاني منها الخطوط الجوية الجزائرية.

وكانت الجزائر قد اغلقت حدودها الجوية منذ 17 آذار/مارس من العام 2020، وتواجه أزمة مالية بسبب تراجع عائداتها النفطية، فيما تحاول تعزيز إنتاجها الوطني والحد من وارداتها للحفاظ على احتياطها النقدي.