السعودية تعقد جلسة محاكمة جديدة لممثل حركة حماس ونجله

وطن: تعقد المحكمة الجزائية في السعودية، اليوم الأحد، جلسة محاكمة جديدة لممثل حركة حماس في السعودية، محمد الخضري ونجله هاني المحاضر السابق بجامعة أم القرى.

وأوضح شقيق محمد الخضري، عبد الماجد في مقابلة مع وكالة "صفا"، أن شقيقه ونجله هاني الذين يقبعان في سجن عسير سيعرضان اليوم على محكمة جديدة.

وأعرب الخضري، عن أمله في إفراج فوري وسريع عنهما في ظل الأجواء الإيجابية التي سادت بين دول الخليج مؤخرًا، وأضاف ان شقيقه مريض، وليس من العدل توقيفه واحتجازه.

وقال: "نأمل أن تنظر لهم السلطات السعودية نظرة إنسانية فهو رجل مسن ومصاب بمرض عضال وليس من العدل توقيفه وحبسه.. فهو لم يخطئ، وكانت كل علاقته في المملكة منسقة مع الأسرة الحاكمة".

ويشار الى أن النيابة العامة في السعودية، وجهت للمعتقلين تهما تتراوح بين "الانتماء لكيان إرهابي"، و"دعم أنشطته ماليًّا". وعلى رأسهم محمد الخضري الذي يتولى موقع ممثل حركة حماس بصفة رسمية لدى السعودية منذ عام 1992، وفق اتفاق ثنائي مع السعودية.

وكانت حركة حماس قد خاطبت السعودية عدة مرات، وأدخلت وسطاء للإفراج عن المعتقلين الأردنيين والفلسطينيين، والذين أضافت الرياض لملفهم بعض السعوديين.

يذكر أن السلطات السعودية بدأت في 8 آذار/مارس 2020، بمحاكمة عشرات الفلسطينيين (بعضهم من حملة الجوازات الأردنية) من المقيمين داخل أراضيها، بدعوى دعم المقاومة الفلسطينية. حيث يتوزع المعتقلون على أربعة سجون سياسية في السعودية، هي: (الحائر بالرياض، وذهبان في جدة، وشعار في أبها، والدمام).

ومن جهة أخرى، طالبت منظمات حقوقية دولية أبرزها "العفو" و"أمنستي" ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز بالإفراج عن الفلسطينيَين المعتقلَين لديهم، مؤكدة أن محاكمتهما فشلت بالالتزام بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.