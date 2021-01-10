محكمة بداية نابلس تصدر حكماً بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لمدان بتهمة هتك العرض

وطن: أصدرت محكمة بداية نابلس حكماً بإدانة المتهم (ي،م،ج) عن تهمة الأولى وهي هتك العرض سنداً لأحكام المادة 296/1 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وحكمت عليه بالأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما، وعن التهمة الثانية وهي حجز الحرية سنداً للمادة 346 من ذات القانون وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة والغرامة المالية 50 دينار، وعليه تقرر المحكمة دمج العقوبات وتنفيذ العقوبة الأشد وهي الأشغال الشاقة لمدة خمسة عشر عاما .

جاء هذا الحكم استناداً إلى البينات والمرافعات التي قدمها وكيل النيابة العامة الأستاذ عامر شاهين، وذلك بعد أن قامت نيابة نابلس بإحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد إجراء التحقيقات اللازمة أصولاً .