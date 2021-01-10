"الصحة": 20 حالة وفاة و 699 اصابة جديدة بكورونا

وطن: أعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة وفاة و 699 اصابة جديدة بفايروس كورونا في غزة والضفة باستثناء القدس.

واشارت الوزيرة الى أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 89.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.7%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وتم تسجيل 12 حالة وفاة في الضفة الغربية "طوباس 1، نابلس 2، طولكرم 3، جنين 2، الخليل 2، رام الله 2"، قطاع غزة 8 وفيات.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: " طوباس (34)، قلقيلية (14)، نابلس (90)، سلفيت (28)، طولكرم (39)، ضواحي القدس (26)، جنين (48)، أريحا والأغوار (8)، الخليل (48)، رام الله والبيرة (110)، بيت لحم (22)"، قطاع غزة (232).

وأضافت أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "طوباس (19)، قلقيلية (29)، نابلس (115)، سلفيت (20)، طولكرم (62)، جنين (65)، أريحا والأغوار (6)، الخليل (67)، رام الله (87)، بيت لحم (68)"، قطاع غزة (477).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 98 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 22 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.