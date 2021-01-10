8 حالات وفاة و232 إصابة جديدة بكورونا في قطاع غزة

وطن: أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عن تسجيل 8 حالات وفاة و232 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة في موجزها اليومي، الأحد، إنها أجرت 1482 فحصًا مخبريًا نتج عنها هذه الإصابات.

وأشارت إلى تعافي 477 حالة جديدة من مصابي فيروس كورونا.

وقالت وزارة الصحة "إن إجمالي المصابين في القطاع بلغ 45357 إصابة، تبقى منها 8137 حالة نشطة".

فيما بلغ إجمالي المتعافين 36779 حالة، وإجمالي الوفيات 441 حالة وفاة، وفق تقرير وزارة الصحة.

وقالت "إن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 259 حالة، والحالات الخطيرة والحرجة بلغت 139 حالة".