رصاصات نتفلكس تُمزِّق القضية الفلسطينية

كتب عدنان برق:

تتربّع شبكة نتفلكس الغنيّة عن التعريف على عرش عالم الترفيه، و خصوصاً خلال جائحة الكورونا، ارتفعت اسهمها بشكلٍ كبير بسبب تصديرها للعديد من الإنتاجات الجديدة بالرغم من الجمود الكبير الذي حصل لعالم السينما والتلفزيون خلال تلك الجائحة.

أحد الإنتاجات الحصرية للشبكة والذي يكشف قوّة تأثير نتفلكس على العالم هو مسلسل "مُناورة الملكة/The Queen’s Gambit"، وهو مسلسل يتكلّم عن لعبة الشطرنج، والذي صرّح منتجه أنه كان يحاول جلبه إلى الشاشة منذ ثلاثين عاماً، ولكن جميع الاستوديوهات رفضت انتاجه بحجّة أنّ العالم لا يهتم بالشطرنج. ولكن، بعدما انتجته نتفلكس، حصل على ما يُقارب 62 مليون مشاهدة في أشهره الأولى، وزاد الطلب على شراء لعبة الشطرنج من متجر((Ebayبنسبة 250%، و ارتفعت نسبة البحث يمحركات جوجل عن "كيف يتم لعب الشطرنج" بشكل نسبي وملحوظ، و الرواية التي تم اقتباس المسلسل عنها والتي تحمل نفس الاسم أصبحت واحدة من أكثر الروايات مبيعاً لنيويورك تايمز بعد 37 عاماً على إصداره، وزاد عدد لاعبي الشطرنج على المواقع الإلكترونية خمس أضعاف العدد الأصلي. تلك كانت لمحة بسيطة عن تأثير إنتاج واحد من إنتاجات نتفلكس على العالم. ولكن، هناك العديد من الإنتاجات الأخرى الشهيرة التي تتناول القضية الفلسطينية و الفلسطينيين بشكلٍ سلبيّ، والتي تخلق صوراً نمطيّة كارثيّة وتُغذّي البروباجاندا الصهيونية. في هذا المقال، سأتحدث عن طريقة عرض القضية الفلسطينية و الفلسطينيين على تلك المنصة من خلال بعض الإنتاجات التلفزيونية التابعة لها.

في بعضٍ من الإنتاجات هناك رسائل مُباشرة، وفي انتاجاتٍ أخرى هناك ما هو مُبطّن. على سبيل المثال، مسلسل "فوضى" الإسرائيلي لاقى ترحيباً كبيراً من قِبل شبكة نتفلكس، إذ خصصت له مساحة عرض بتقنية Ultra HD 4K وهي تقنية لا تتوفر إلا في الانتاجات العالمية. هذا المسلسل يقوم بتلميع صورة المستعربين الإسرائيليين، وتجسيدهم على هيئة أبطال يحاربون "الإرهاب الفلسطيني" في الضفة الغربية، وتحديداً فصائل حماس. المسلسل مثير للجدل، و الكثير من الأفكار الجريئة مثل قضية التنسيق الأمني والخيانات الداخليّة. ولكن، صوّر الفلسطينيين على انهم رجعيين و متخلفين، على عكس الجانب الإسرائيلي المتحضر والغربي، متناسياً أن هذا التبايُن سببه بالأصل الإحتلال الإسرائيلي. بالإضافة، تزييف الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون تحت الإحتلال مثل عرض جدار الفصل العنصري بهيئة تختلف بشكلٍ جذري عن شكله الحقيقي، وأيضا مسلسل “Mossad1010” على الشبكة يتبع نفس سياسية أنسنة الشاباك الإسرائيلي.

أما على الصعيد الغير مُباشر، انتجت نتفلكس مسلسل امريكي اسمه "المسيح"، والذي يتكلم عن ظهور رجل مُسلم يُسميّ نفسُه المسيح المُخلِّص. بِمُعجزاته، يستطيع المسيح أن يصل إلى ارض "إسرائيل"، ويدخل إلى المسجد الأقصى. تم إدراج مشهد تمثيلي يُظهر مُذيعة تتحدث عن الوضع عبر بث حي على محطة CNN، وتقول أن الشرطة الإسرائيلية أغلقت أبواب ذلك "المكان المقدس"، و أنه قد اندلعت مواجهات بين "السيّاح المسلمين" و قوات الدفاع الإسرائيلي وتم عرض فيديوهات حقيقية من مواجهات اندلعت في باحات المسجد الأقصى وتم توظيفها لخدمة سياق المسلسل الدرامي الوهمي، و أكدت المذيعة أن رئيس الحكومة الفلسطينية أعلنها رسمياً "إنتفاضة" جديدة بدأت في الحرم الشريف ليدافع "السياح المسلمون" عن "الناشط الإسلامي" الذي يسميه مسلمو المكان بالمسيح. في ذلك المشهد القصير، تم التعبير عن الفلسطينيين الموجودين في مقاطع فيديو المواجهات ب"السيّاح المسلمين"، وهذا التعبير يعكس أنهم ليسوا مواطنين ليأخذوا أي قرار يتعلق بسياسيات دولة "إسرائيل"، و انهم ليسوا أصحاب حق بالمكان، وأن المسجد الأقصى الذي لم يتم ذكر اسمه اصلا في المشهد هو عبارة عن وجهة سياحية لمكان مُقدّس. بالإضافة لذلك، تم حصر الانتفاضة بداخل قالب ديني مما يسلخها عن جوهرها الذي يتمثل بالدافع الوطني والكفاحي ضد الإحتلال الإسرائيلي وسياساته.

في عام 2020، بدأ التلفزيون السويدي ببث مسلسل درامي بعنوان "الخلافة/Kalifat"، والذي يتناول قصة ثلاث فتيات سويديات يتم خداعهم من قبل عنصر من عناصر الدولة الإسلامية "داعش" للذهاب إلى الرقّة في سوريا والانضمام للتنظيم. المسلسل ممتع للمشاهدة، والممثلين جسدوا الشخصيات بشكلٍ احترافي لدرجة أن المشاهد يتشوّق لمعرفة مصير تلك الشخصيات، ويعيش جميع لحظات التوتر والتخبط معهم. ولكن، هذا المسلسل يروّج الإسلاموفوبيا بشكل كارثي، وعرض الإسلام بهيئه داعشية بحتة بدون أن يُظهر أي مثال جيّد ومقبول للإسلام، وتم شراءه من قبل منصة نتفلكس وعرضه حول العالم. واحدة من الشخصيات الرئيسية في المسلسل، زُليخة، عبرت عن استياءها من سياسيات الإحتلال بحق الفلسطينيين من خلال مشهد يجمعها مع الشخص الذي يُجنّد الفتيات للتنظيم، وقالت: "ما يحدث في فلسطين أشبه بإبادة جماعية، إنَّ إسرائيل اسوأ من النازيين". أنا شخصياً ذُهلت بقوّة هذا التصريح لأن نتفلكس لن ترضى بتصريح معادٍ للصهيونية وهي من أكبر داعميها. ولكن، اتضح مع الوقت ان تم توظيف تصريح شخصية زُليخة لربط القضية الفلسطينية بالإرهاب، إذ زليخة مع تطور أحداث المسلسل تقرر الإنضمام للتنظيم لتنقذ المسلمين من الاضطهاد، وأن دعم القضية الفلسطينية هو ليس إلا مؤشر على الإرهاب عند الأفراد المسلمين. مثل مسلسل "مسيح"، تم حصر القضية ضمن قالب ديني مع العلم أن الفلسطينيين من جميع الأديان والخلفيات يعانون من الإحتلال الإسرائيلي.

منصة نتفلكس لها أبعاد أكبر من البُعد الترفيهي، و أغلب الناس ينتقدوها بسبب دفعها للأجندة الكويرية و الجنسانية، ويهملون تلك التفاصيل السياسية الصغيرة التي تحمل معاني و قضايا كبيرة. جميع ما تم ذكره أعلاه تم استخلاصه من قبل منصة "زيوس للأفلام/ zeusmovies" الخاصّة بي على الإنستجرام، إذ هي منصة ترفيهية، ولكن ايضاً تقوم بكسر الأكواد السياسية التي يتم حقنها بمسلسلات وأفلام هوليوود ومنصة نتفلكس. كان هناك العديد من الأشخاص الذين أخبروني أنّ كل ذلك المجهود لن يغيّر شيئ، وان اللوبيات الصهيونية أكبر من أي انتقاد، ولكنني أثبتُّ لهم العكس من خلال حملة قمت مأخوذ من الاجتياح الإسرائيلي على غزة في عام 2014، وتم توظيفه في مشهد لمسلسل ناركوس الذي يتكلم عن عصابات المخدرات في سياقٍ مختلف تماماً، إذ عرض المبنى الفلسطيني الذي دمرته طائرات الإحتلال على أنه قصف انتقامي من قبل رئيس العصابة ناركوس ضد الحكومة التي تحاول إسقاطه، الأمر الذي لا يراعي حرمة تلك الفاجعة، وتكللت الحملة بنجاح، وقامت المنصة بتعديل الحلقة وتبديل مشهد القصف على غزة بمشهدٍ آخر بصمت قبل أن تكبر الحملة وتتعرض لانتقاد أوسع.

الخلاصة، يجب على الشعب الفلسطيني أن يعي اهمية الفن، و أهمية تخصيصنا ميزانيات أو مساحات لمبدعي الوطن لخلق انتاجات تعكس الجانب الفلسطيني الحقيقي له. ما دمنا لا نملك ذلك الدعم حالياً، سنقاوم تلك الإنتاجات في هذه الحملات الصغيرة التي من شأنها أن تخلق الوعي الكافي لأهمية الفن، على أمل أن يُخصِّص جيل المستقبل كل الدعم المطلوب لخلق مسلسلاتنا و أفلامنا.