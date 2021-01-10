الأسير المقدسي يوسف أبو تاية على موعد مع الحرية اليوم

وطن: من المقرر ان يتم الافراج اليوم الاحد عن الاسير المقدسي يوسف اسحق يوسف ابو تايه (42 عاما) من بلدة سلوان بعد ان امضى مدة محكوميته البالغة اثني عشر عاما.

و كان الاسير يوسف قد اعتقل في العام 2009 مع شقيقه باسل ووجهت لهما سلطات الاحتلال تهمة الانخراط في اعمال المقاومة و اصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة اثني عشر عاما بينما حكمت على شقيقه باسل بالسجن لمدة عشرة اعوام.

قبل عدة سنوات توفي والده الحاج اسحق و حرمته سلطات الاحتلال من ابسط حقوقه في وداعه.

تعرض يوسف للاهمال الطبي المنظم خلال فترة الاسر، حيث كان يعاني من مشاكل في عظام الركبة و امراض اخرى.

تنقل يوسف في كافة السجون و سيتحرر من سجن النقب الصحراوي.