رصاصات قاتلة

كتبت :شروق عبد ربة

مع تكرار جرائم القتل، والدم والإصابات ، تشهد كفر عقب التي تقع شمال القدس في تاريخ 2 كانون الثاني 2021 ، شجار عائلي وقع على اثره ثلاثة قتلى ، وهم عدنان وليد الرجبي في الثلاثينات من العمر وهيثم موسى الرجبي وشقيقه الدكتور عرفة، وأصيب آخرون بجروح متفاوتة.

فالشجار كان عنيف، واطلاق نار كثيف ، حرق وتدمير وقتل . ويذكر أن الخلاف كان أن أحدهم قام بإصدار صوت مزعج بالسيارة، مما دفع أحد افراد عائلته إلى شتمه ومن هنا بدأ الشجار بين أفراد من نفس العائلة، فكان الشجار دون اي رادع لا اخلاقي ولا صلة رحم او صلة الجيرة او حتى رابط البلد الواحد، فقد شهدت كفر عقب توتر واستنفار وخوف كبير .

ومن هنا بدأت الاستعانة برجال الإصلاح ورجال الشرطة أن يوقفوا كل هذا الجنون، وتم الاتفاق على هدنة لمدة 24 ساعة لتهدئة الوضع ثم حل الشجار.

وبالرغم من الاتفاق ، وتدخل الشرطة وأجهزة الأمن الفلسطينية إلى منطقة لبسط الأمن وسيادة القانون ولمنع تفاقم الشجار الذي ذهب ضحيته 4 اشخاص.

فأحدهم لم يلتزم بها وقتل أبناء بلده وعائلته بالرصاص ، رصاص حرق قلب أم كادت ستفرح بزفاف ابنها بعد أسبوع . لكن قدر الله وما شاء فعل.