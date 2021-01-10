مظهر جميل، ومكان بني بحجارة الحب، من خلاله تدخل قرية الخضر، وهي قرية فلسطينية تقع إلى الغرب من مدينة بيت لحم، إنها بوابة الخضر

كتبت: شروق عبد ربة

هذه البوابة تقع على شارع القدس الخليل ، وتعتبر من المعالم التاريخية المشهورة ، حيث تم بناؤها في عام ١٩١٥، من قبل الروس ، وذلك تخليداً لمقام مارجريس المقام ببلدة الخضر ، وهذا يعني أن هناك ترابطاً كبيرا بين المسلمين والمسيحين منذ قديم الزمان .

والمتأمل لبوابة الخضر، يجد أنها تعني التراث والتاريخ القديم وقد حفرت عليها صورة مارجريس ، كما تجسد التآخي الإسلامي المسيحي .

وفي رحلة سريعة إلى بلدة الخضر ، تجد أنها من أجمل القرى الفلسطينية ، حيث أقيمت على مساحة تصل إلى ٨٠٠ دونم .

وسميت بهذا الاسم نسبة إلى دير الخضر الموجود في البلدة القديمة ، ويعود تاريخها إلى عام ١٧٠٠ م.

فهذه البلدة عربية الأصل وعريقة التاريخ ، وقد سكنها الكنعانيون منذ القدم ، وتحتوي على الكثير من الأماكن التاريخية ، منها: برك سليمان ، بوابة الخضر ، قلعة مراد. وها هي موجودة حتى الان .