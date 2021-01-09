متظاهرون يحاولون اقتحام مقر إقامة نتنياهو والمخابرات تتدخل..

وطن: شهدت عدة مناطق داخل دولة الاحتلال، مساء اليوم السبت، تظاهرات واحتجاجات على سياسات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، تحديدا أمام مقر إقامته في مدينة القدس المحتلة وتل أبيب.

ويشهد الاحتلال خروج المتظاهرين للأسبوع الـ29 على التوالي، ضد رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو، احتجاجاً على سياسته من ناحية مواجهة فيروس كورونا والظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وأفادت مصادر عبرية، بأن المتظاهرون حاولوا اقتحام مقر إقامة رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بمدينة القدس المحتلة، وقاموا بالسيطرة على أحد نقاط التفتيش التابعة لشرطة الاحتلال.

وأوضحت المصادر، أن جهاز مخابرات الاحتلال تدخل، في محاولة للسيطرة على المتظاهرين، وحماية نتنياهو.