قتلُ الثأر..

كتبت: أسيل عويسات



عادة جاهلية قديمة امتدت معنا حتى العصر الحديث الذي تخلص من جاهليته فقط بالصِّبغة العصرية والتكنولوجيا ولم يتخلص من الأفكار الرجعية ومن أهم هذه الأفكار هي الثأر..

يقف القضاء ساكناً أمام الجرائم التي تحدث دون التحكم بأي طرف من أطراف القتال، فهو بذلك يفتح مجالاً أمام الكثير بارتكاب جرائمَ شنيعة بحق من هم أبرياء من الدم..

يبقى الثأر من أبشع صور الانتقام التي تزداد في كثير من الحالات خاصة في الآونة الأخيرة بين الشعوب العربية؛ فهو يزهق أرواحاً بريئة ويفتح مجالاً لانتشار البغضاء والحقد والكراهية وتمثلها بدوامةٍ من القتل والقتل المضاد الأمر الذي يؤدي إلى تفكيك المجتمع وربما العشيرة الواحدة..

كما أن حالات القتل التي نجمت بفعل ما يسمى "الثأر" تزداد بشكل واضحٍ ،، ومثال ذلك قصة أخذ الثأر من الطفل"صالح" في مدينة الزرقاء في الأردن،، جريمة بشعة جداً أدت إلى فقدانه كلتا يديه وعينه،، والأثر النفسي لهذه الحادثة سيتذكره صالح بقية سنوات حياته التي لم يعد لها أي طعم لفقده أغلى ما يملك،، تلك الحادثة وغيرها الكثير تتكرر مراراً كل فترة لإثبات مسمى الثأر الذي يزداد ويتوسع في بقعة ستؤدي إلى هلاك الكثيرين في غياب من هم أجدر بالمحاسبة القانونية والشرعية.

كما تكمن مشكلة الثأر في غياب وتأخر القضاء؛ فلو أن أحكام القضاء تطبق ويتم إعدام للقتلَة لتخلصنا من الثأر، ففي الجريمة يقوم المجرم بقتل الضحية فيصبح هناك مجرم ومجني عليه، وإذا لم يُعدم المجرم يضطر أهل القتيل لأخذ الثأر فيصبح لدينا قتلى ومساجين!

وهناك الكثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشريفة التي يستشهد بها الفقهاء، ومنها قوله تعالى:" يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب" ففي هذه الآية منهجٌ إنسانيٌ بإقامة حقوق الإنسان لاستمرارية الحياة ونشر العدل، كما توعد الله سبحانه وتعالى للذين يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق بقوله تعالى:" من يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذاباً عظيماً" صدق الله العظيم.

ينبغي لكل الجهات المسؤولة والتوعوية في المجتمعات والقانونية أيضاً بتوعية الشباب الذين لهم دور كبير في الحد من تلك الظاهرة والعمل على نشر الوعي والثقافة في أوساط المجتمع...