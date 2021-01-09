الأردن يعلن البدء ببرنامج التطعيم ضد فيروس كورونا الأربعاء المقبل

وطن: أعلن وزير الصحة الاردني، الدكتور نذير عبيدات، اليوم السبت، عن بدء البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا صباح الأربعاء المقبل، بعد وصول أولى كميات مطعوم “سينوفارم” (الصيني الإماراتي) منتصف الليلة “السبت” ومطعوم “فايزر” ليلة الاثنين.

وقال الدكتور عبيدات إن، البرنامج يستند للدليل الوطني للتطعيم ضد كورونا، ويراعي الأولويات المتبعة عالميا، والتي تستهدف الفئات الأكثر تأثراً، والمتمثلة بكبار السن ممن يعانون من أمراض مزمنة، والفئات الأكثر تعرضا والمتمثلة بالكوادر الطبية والصحية.

ويعقد وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات، وأمين عام وزارة الصحة ومسؤول ملف كورونا الدكتور وائل الهياجنة مؤتمراً صحفياً موسعاً غداً الأحد، قرابة الساعة الثانية بعد الظهر من رئاسة الوزراء، للحديث حول تفاصيل البرنامج الوطني للتطعيم ضد كورونا