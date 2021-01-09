ايران تجري مناورات بحرية في محافظة بوشهير جنوب البلاد

وطن: أعلن القائد في البحرية الإيرانية، العميد رمضان زيراهي، اليوم السبت، إجراء الحرس الثوري الإيراني مناورات بحرية في منطقة "جزيرة فارس" التابعة الى محافظة بوشهير الإبرانية ويشارك فيها 700 قطعة بحرية، وذلك بحسب قناة الميادين الإخبارية.

وبحسب "الميادين"، شدد العميد زيراهي، أن بحرية حرس الثورة "في ذروة جهوزيتها وهي مزودة بمعدات عسكريّة حديثة ومتقدمة"، وإن القوات البحرية في محافظة بوشهر "حاضرة لتنفيذ مهماتها بأسرع وقت في حال وجود أيّ تهديد لسواحل إيران".

يذكر أن قائد حرس الثورة الإيراني اللواء حسين سلامي، أكد أمس الجمعة، خلال حفل إزاحة الستارة عن إحدى قواعد الصواريخ الإستراتيجة لحرس الثورة الإيرانية، أن "مديات الصواريخ التي تملكها القوات البحرية تتجاوز مئات الكيلومترات، وقدرتها التدميرية عالية وتملك إمكانية التعامل مع الحرب الإلكترونية".

وأضاف سلامي، قائلا أن "هذه القاعدة واحدة من عدة قواعد لتخزين صواريخ القوات البحرية، حيث يبلغ طولها كيلومترات وقادرة على الرد على أصغر تهديد يطلقه العدو".