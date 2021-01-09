الاحتلال: 46 حالة وفاة وأكثر من 7800 إصابة بكورونا

وطن: توفي 46 شخصًا جراء إصابتهم بفيروس كورونا المستجد وأصيب أكثر من 7800 شخصاً بالفايروس، أمس الجمعة، بحسب معطيات وزراة الصحة التابعة للاحتلال، اليوم السبت.

وارتقع عدد وفيات كورونا الى 3633 حالة منذ بداية جائحة كورونا، من بينهم 278 حالة خلال الأسبوع الأخير، وذلك بحسب وزارة الصحة الإسرائيلية. في حين سجلت الوزارة 2998 إصابة جديدة، أي بنسبة إصابات موجبة 5.8%، اليوم السبت

حيث أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أمس الجمعة، اجراء 120 ألف فحص، أي نسبة النتائج الموحبة الى مجمل الفحوصات وصلت الى 6.5%

وفي سابقة داخل الكيان المحتل، يخضع 1646 شخصًا للعلاج في المشافي، ويعتبر الأعلى نسبة منذ الجائحة، منهم 964 توصف حالتهم بالخطيرة، ويخضع منهم 236 لأجهزة التنفس الصناعي.

وذكرت الوزارة بحسب المعطيات أن الطفرة الجديدة اكتشفت من سلالتي عدوى، وذلك بعد فحص 15 عينة في المختبر المركزي للفيروسات التابع لوزارة الصحة، وقد سجل ، اليوم السبت، إصابة 4 أشخاص بالطفرة الجنوب أفريقية للفيروس.

وأضافت الوزارة بحسب المصادر، أن سلالة العدوى الأولى تعود لشخص عائد من جنوب أفريقيا، والثانية مصدرها عائلة أصيبت بعد مخالطة عائد من جنوب أفريقيا، وأكدت على أن "الطفرات الجديدة المتحورة من فيروس كورونا تنتشر أسرع، ولكن من الواضح أنها لا تتسبب بمرض أكثر حدة".

وفي هذه الأثناء، وصل عدد الإصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا، بحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإسرائيلية، إلى 150 حالة.

ويدرس المسؤولون في حكومة الإحتلال إمكانية تخفيف القيود المشددة المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك إمكانية الرفع التدريجي للإغلاق الثالث الذي دخل حيّز التنفيذ منذ يوم الأحد الموافق 27 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتم تشديده منتصف ليل الخميس - الجمعة الماضي.