المحامي صلاح الدين موسى يكتب لـوطن: التعيينات الجديدة إعادة لتشكيل مراكز القوى أم صحوة فتحاوية ؟؟!!

ما يحصل من تعيينات وتغييرات كبيرة في عدد من مراكز السلطة يدرك اننا اما مرحلة جديدة، على ما يبدو ان حركة فتح قررت المضي فيه، وما الطلب من الدكتور احمد مجدلاني الاستقالة من صندوق التقاعد العام وتعيين الدكتور ماجد الحلو مكانه وما تعيين لجنة لادارة الهلال الاحمر في قطاع غزة ومن ثم تعيين الدكتور فراس ملحم محافظ لسلطة النقد وما تبعه من تعيين للاخ رائد رضوان لهيئة مكافحة الفساد وما رافقه من دمج للمؤسسات العامة وانشاء بنك استثماري وتنموي للسلطة وضخ رواتب الاسرى مقدما لثلاثة شهور، وكذلك فان النظام الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص المستحقات التقاعدية للضمان الاجتماعي لغايات تحصيلها من الجانب الاسرائيلي، وما رشح عن تعيين وزير مالية جديد خلفا للوزير الحالي وما يتناهى الى مسامع الجميع ويتم تداوله بان هناك تعديلات كبيرة قادمة على المنظومة الرسمية الا مؤشرات على قرب الاعلان عن المرسوم الرئاسي لاجراء الانتخابات.

يبدو ان حركة فتح و/او اصحاب القرار في مكتب الرئيس ورئيس الحكومة ادركوا هذه المرة انه لا يمكن لحركة فتح ان تخوض غمار أي انتخابات دون ترتيب اوضاعهم المالية والادارية وحسم مراكز صنع القرار لصالحهم وبلا منازع، وما الحديث عن استقالة الحكومة او تحولها لحكومة تسيير اعمال مع التعديل عليها و/ أوتكليف حكومة انقاذ وطني او حكومة انتخابات ان صحت هذه التسريبات الا مؤشرا اخر الى ما ذهبنا اليه.

امام كل ذلك نرى ان حركة فتح و/او اصحاب القرار بمكتب الرئيس و/أو رئيس الحكومة او الجهات ذات الصلة ومنهم اللواء جبريل الرجوب والاخ حسين الشيخ على موعد لاتخاذ عدد من الخطوات في محاولة لاستعادة السيطرة وضمان البقاء في ظل هذه المواجهة القادمة ان جاز التعبير:

1- ادركت حركة فتح واصحاب القرار في مكتب الرئيس ورئيس الحكومة ان خوض فتح الانتخابات بهذه المعطيات ستؤدي الى خسارة فادحة سيما وان الكثير من اعضائها لا يثقون بمن يقودهم ومن هم على سدة صناعة القرار.

2- ادركت حركة فتح واصحاب القرار في مكتب الرئيس ورئيس الحكومة ان صوت المال هو الاعلى وانه اذا ما تم السيطرة على مصادر الاموال واعادة توزيعها بايدي النشطاء المحليين والقوى الشعبية لن يكتب لفتح او انصارها النجاح.

3- ادركت حركة فتح واصحاب القرار في مكتب الرئيس ورئيس الحكومة ان محمد دحلان يملك نفوذ مالي واداري كبير وان فتح لا تملك أي رصيد اخر مقابله ما لم تحشد كل الموارد لخدمة اعضائها ومناصريها وبالتالي كان لا بد لهم من السيطرة على كافة المفاصل حتى تكون حركة الامور اكثر سلاسة بالنسبة لهم.

4- ادركت حركة فتح واصحاب النفوذ في مكتب الرئيس ورئيس الحكومة انهم لا يملكون ما تملك حركة حماس من حشد وقوة عسكرية واوراق مساومة تجاه الاحتلال وبالتالي فكان حري بها ان تجد مسارات مفصلية تتمكن من خلالها بالتاثير على الشارع.

5- ادركت حركة فتح واصحاب القرار في مكتب الرئيس ورئيس الحكومة ان اطلاق سراح مروان البرغوثي على يد حركة حماس سيعطي للاخيرة مصداقية اكثر لدى الاوساط الشعبية وقد يؤدي الى ايجاد توازنات جديدة، وقد يدفع بعدد من انصار الاسير مروان البرغوثي حتى وان لم يتم اطلاق سراحه لتشكيل قائمة على المستوى الوطني مما يعني ان حصة حركة فتح في الانتخابات ستضعف.

6- ادركت حركة فتح ان عددا من انصار حركة فتح والمستقلين والمترددين واصحاب الحركات الشعبية والنشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي لن يمنحوا اصواتهم هذه المرة لحركة حماس الا انهم لن يمنحوا كذلك اصواتهم الى حركة فتح ومرشحيها بل قد يشكلون قوائم خاصة بهم.

بناء على هذه المعطيات نرى ان الرئيس ومن خلفه حركة فتح قد يخطو جملة من الخطوات والتي قد تكون منها ما يلي:

1- اعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى من شخصية قضائية مشهود لها بالنزاهة والاستقلالية لتعلن انها مع استقلال القضاء، وقد يرافق هذا التعيين تعديل على قانون السلطة القضائية يمكن الجهات ذات الصلة من السيطرة الادارية على المجلس.

2- قد تعلن الحكومة عن مشاريع لاسكان المواطنين ومنحهم اراضي زراعية في المناطق المصنفة "ج" او في الاغوار مع تسهيلات كبيرة للمواطنين لاستعادة ثقتهم وسيكون هذه من خلال رئيس الحكومة.

3- سيتم الاعلان عن حل كافة المسائل العالقة لاهلنا في قطاع غزة بحيث يتم ضخ اموال كبيرة واعادة توزيع مصادر النفوذ من جديد في قطاع غزة سيما وانها منطقة هامة لحسم الانتخابات القادمة ولقطع الطريق على انصار دحلان من الفوز في المحافظات الجنوبية وما حصل بخصوص جمعية الهلال الاحمر الا مؤشر على ما ذهبنا اليه.

4- ان لم تقدم الحكومة استقالتها، او في حال تم تشكيل حكومة انقاذ وطني لمدة ستة شهور او أي صيغة اخرى نرى ان وزارة المالية وكل مصادر مالية قائمة سيتم وضعها وادارتها من قبل اعضاء من حركة فتح او من المحسوبين عليها.

5- سنرى تفعيل لقانون الضمان الاجتماعي من قبل فخامة الرئيس بجانبه المالي دون اعادة تطبيقه على الارض، بحيث يمكن هذا التفعيل من الحصول على جزء من الاموال التي تعترف بها اسرائيل والبالغة مليار دولار وما النظام الصادر عن مجلس الوزراء بخصوص اموال العمال الفلسطينين لدى الجانب الاسرائيلي والاجتماعات التي تشهدها وزارة العمل بحضور شخصيات من مكتب الرئيس وصندوق التقاعد العام الا مؤشر على ذلك.

6- سيتم الاعلان عن اعادة تكليف عدد من مدراء المؤسسة الامنية والمؤسسات الشعبية والرسمية بشخصيات شبابية محسوبة على حركة فتح، وما عملية الاقصاء التي تمت من قبل مدراء عدد من الاجهزة الامنية لعدد من الضباط الكبار الا محاولة لتاجيل او تعطيل هذه الخطوات، والتي نراها قادمة لا محالة.

7- سيتم منح دور اكبر للمجلس الاعلى للشباب والرياضة على المستوى الشعبي والتنظيمي بحيث سيتم ضخ موارد مالية وبشرية كبيرة حتى يتمكن من حشد شعبي كبير سيما وانه يقود ويشرف على كافة الاندية والمراكز الشبابية وفقا لاحكام القانون وما تم من ترتيبات مع وزارة الداخلية- الادارة العامة للجمعيات في السنوات الماضية الا مؤشر لذلك.

8- سيتم اتخاذ خطوات تتعلق بالاتصالات وكذلك تخفيض لعدد من الرسوم والضرائب لعدد من الفئات وخاصة القطاعات العمالية، واطلاق برامج تمويلية ضخمة من خلال بنك الاستثمار الحكومي بعد ان تم الحاق عدد من المؤسسات العامة ماليا بالبنك.

9- سيتم تفعيل دور المجلس الثوري لحركة فتح على امل ان يتم لملمة لصفوف حركة فتح ومصادرها الشعبية.

من الجدير بالاشارة إلى أن هذه التعيينات والترتيبات قد تكون جزءا من اعادة لتشكيل مراكز القوى داخل حركة فتح او اصحاب القرار داخل مكتب الرئيس او لدى اعضاء من اللجنة المركزية ايضا او حتى في الحكومة ذاتها.

ان ابناء شعبنا منهكين وفاقدين للثقة في المنظومة والتنظيمات والاحزاب برمتها،نامل ان يجد شعبنا طريقه لايجاد البديل الوطني من خلال الانتخابات كاطار للمشروعية الديمقراطية على طريق الصمود والتحرر، وان كنا نرى ان اسرائيل تتحكم بكافة مفاصل حياتنا اليومية.